Così è sleale Tale e Quale show Carlo Conti pensa alla cantante per il programma

(Di giovedì 4 luglio 2024) Cast e giuria in via di definizione,si prepara ad una nuova stagione. Sulla sedia di Loretta Goggi potrebbe sedersi Iva Zanicchi. “Come giudice sarei comunque onesta e sincera, ma avrei anche un profondo rispetto per il lavoro e l’impegno che ogni concorrente mette nelle imitazioni”, aveva detto al settimanale Nuovo. Lasciandosi poi scappare una frase sibillina: “Non so ancora nulla, però mi divertirebbe”. >> Precipita per oltre 100 metri: Margherita muore a 40 anni davanti al marito e ai figli. “Agganciata dopo aver caricato i bagagli”. L’orrore in vacanza “Può darsi che il mio manager abbia parlato di me e, sefosse, ci andrei molto volentieri”. In attesa di capire cosa succederà i nomi suoi possibili concorrenti fioccano.