Calciomercato Napoli è fatta per il primo colpo | l’annuncio di Sky

(Di giovedì 4 luglio 2024) Chiuso ildi mercato per il nuovotargato Antonio Conte.di Sky è arrivato proprio in questi minuti. Ilsi prepara a chiudere ildi mercato di questa sessione estiva di. L’arrivo di Antonio Conte, la sua presentazione e di fatto l’inizio dei lavori in vista dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, ha ovviamente accelerato anche quelle che sono le questioni di mercato. Davide Manna sta lavorando a stretto braccio con l’allenatore e lo stesso Aurelio De Laurentiis. In giornata presidente e direttore sportivo, insieme ad Andrea Chiavelli, sono stati beccati a Milano a ridosso dell’incontro con l’agente di Alessandro Buongiorno, uno degli obiettivi del club partenopeo. Tra le parti non si è trovata ancora l’intesa e proprio in queste ore è emerso anche l’interesse dell’Inter che avrebbe chiesto informazioni sul ragazzo.