Biden ammette di avere fatto casino nel dibattito con Trump | entro 48 ore la decisione sulla candidatura

(Di giovedì 4 luglio 2024)disbagliato tutto nel confronto con Donald, attacca frontalmente il suo rivale ma, secondo quanto riportato dalla Cnn,le prossime 48 ore deciderà insieme al suo staff se continuare nella corsa per la rielezione alla Casa Bianca. “Houn” Al“houn”. Lo ha ammesso Joein un’intervista al conduttore radiofonico Earl Ingram, secondo un’anticipazione diffusa dalla Cnn, dopo una giornata di voci e indiscrezioni secondo cui il presidente avrebbe preso in considerazione l’idea di ritirarsi, smentite dalla Casa Bianca. “E’ stata una brutta serata – ha detto il presidente. – Houn, ho commesso un errore”. Ma poiha ribadito: “Guardate cosa hoin tre anni e mezzo e non giudicatemi per novanta minuti”.