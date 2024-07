Benevento | varato il dispositivo del traffico per la festività religiosa di San Vitale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024): Chiusura alin strada comunale San– Ciannone per. Potranno transitare solo veicoli autorizzati, 4 luglio 2024 – In occasione delladi San, in programma nei giorni 5, 6 e 7 luglio, vigerà il seguente: chiusura aldella strada comunale San-Ciannone tra via provinciale Vitulanese e via delle Mimose, dalle ore 19:00 a fine manifestazione nei giorni 5, 6 e 7 luglio. Sono esclusi dal provvedimento i mezzi di soccorso ed emergenza e i mezzi dei residenti in zona.