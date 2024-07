4 Torri cinque conferme Pronti i colpi in entrata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) La conferma di coach Andrea Fortunati non significa che il roster della nuova 4Volley sarà all’insegna della continuità. Anzi, saranno soltanto una manciata – probabilmente non più di– i giocatori nuovamente protagonisti in granata dopo esserlo stato la scorsa stagione. Per Luca Tosatto ci siamo quasi: mancano soltanto alcuni dettagli per la fumata bianca che permetterà alla 4Volley di poter contare ancora sull’opposto titolare dell’ultimo campionato. Per quattro atleti cresciuti nel vivaio granata la conferma invece è cosa fatta. Stiamo parlando dello schiacciatore Federico Morelli e dei giovanissimi Andrea Dosi (centrale), Federico Soriani (libero) e Davide Poli (libero), quest’ultimo peraltro nel giro della Nazionale italiana Under 20.