Tragedia sul lavoro a Roma | precipita in un fosso e sbatte la testa morto impiegato Atac

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Unè caduto in un ponte a fossa per manutenzione mezzi nel depositodi via di Tor Vergata, a. L’uomo ha sbattuto lae ha perso conoscenza ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. L’uomo, che era ricoverato gravissime condizioni, non ce l’ha fatta ed è. La fossa aveva un’altezza di 1,60 metri e una larghezza di un metro. L’area è stata delimitata. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Tor Vergata e della Compagnia di Frascati. Sono in corso i rilievi. Gualtieri: “Sgomento” “Ho appreso con dolore della morte del dipendentein seguito ad un incidente nel deposito di Tor Vergata. Faccio le condoglianze più sincere alla sua famiglia a nome di tutta la città.