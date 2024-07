Tour de France 2024 | Mark Cavendish da sogno! Battuto il record di Eddy Merckx

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si fa la storia alde: nella quinta tappa, quella con arrivo a Saint Vulbas, lacrime agli occhi perche trionfa in volata e cancella ildidiventando il ciclista più vincente alla Grande Boucle. Per il britannico dell’Astana Qazaqstan Team sono 35 successi parziali in terra transalpina, mai nessuno come lui (e sarà difficile sopravanzarlo). Aveva annunciato il ritiro l’anno scorso, ma ha preferito proseguire, per riprovarci ancora e ora può solo gioire. Come accaduto già a Torino, tappa semplice e prima parte di gara percorsa ad andatura molto blanda dal plotone. A provare la sortita in coppia sono stati duesi: Clement Russo (Groupama – FDJ) e Matteo Vercher (TotalEnergies), che il gruppo ha lasciato ovviamente al comando senza timore, per poi andare a rimontare a mano a mano.