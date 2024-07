Pnrr Bruxelles paga la quinta rata | Italia prima per obiettivi raggiunti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ladelè pronta per essere versata all’e vale circa 11 miliardi di euro. L’annuncio arriva da, ma è nella Capitale che fa il suo effetto. Tanto che scende in campo direttamente la premier Giorgia Meloni: "È un’ottima notizia per l’, una notizia che ancora una volta smentisce quanti avevano scommesso sul fallimento di questo governo. L’è al primo posto in Europa pere avanzamento finanziario del. Siamo lo Stato membro che ha ricevuto finora l’importo maggiore, 113,5 miliardi di euro a fronte dei quasi 194,5 miliardi previsti, ovvero il 58,4% del totale del nostro". Dunque, l’incassa la nuova tranche del. Sono 400 milioni in più della richiesta fatta a dicembre, grazie all’anticipo di due, e a valle anche dello slittamento concordato di una misura più piccola.