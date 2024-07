Lone Star Funds annuncia la chiusura finale del Lone Star Fund XII

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) DALLAS, NEW YORK, LONDRA e TOKYO–(BUSINESS WIRE)–(“”) oggi hato di aver completato laper il suo dodicesimo fondo di opportunità, ilXII, L.P. (“LSF XII”). Il capitale totale disponibile a LSF XII è pari a circa 5,3 miliardi di dollari. “è un investitore molto disciplinato e guidato dal valore, con esperienza comprovata di investimenti in diversi cicli nell’arco di svariati decenni. Questa esperienza ci ha permesso di costruire relazioni a lungo termine con i nostri investitori, ai quali siamo grati per il loro supporto continuo”, ha dichiarato Donald Quintin, Chief Executive Officer e Global President di. “Con ladel nostro ultimo fondo, continueremo a cercare valore principalmente in aziende interessate dalla presente incertezza macroeconomica e credito aziendale in difficoltà, utilizzando il mandato flessibile di LSF XII per orientarci tra diversi mercati e categorie di attività”.