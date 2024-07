Gisella Cardia sfida il Vaticano il messaggio e il raduno con i fedeli | Su di me solo falsità

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Maria Giuseppa Scarpulla, nota veggente di Trevignano Romano, ha partecipato oggi, mercoledì 3 luglio 2024, a un incontro di preghiera sotto una pioggia battente nel terreno di via Campo delle Rose. Nonostante il maltempo e una diretta YouTube traballante, la veggenteha contestato le notizie diffuse dai giornalisti e risposto al Dicasteroper la Dottrina della Fede. Quest’ultimo, il 27 giugno, ha ribadito la non soprannaturalità delle apparizioni di Trevignano Romano, confermando il decreto della diocesi di Civita Castellana e del vescovo Marco Salvi. Scarpulla ha affermato con fermezza che continuerà a pregare sulla collina di Trevignano Romano fino a quando la legge glielo permetterà. Ha sottolineato che la sua testimonianza di fede è una risposta a ciò che Dio le ha manifestato negli anni, e negare queste esperienze equivarrebbe a una morte spirituale per lei.