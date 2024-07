Estatein metà reparti medicina interna personale cala 30%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Estate bollente neididegli ospedali del paese: tra giugno e settembre, oltre il 91% dei medici usufruiscono dei 15 giorni di vacanze nel periodo estivo, come garantito dal contratto nazionale di lavoro. Questo comporta una riduzione degli organici in reparto che varia tra il 21 e il 30% nel 48% dei casi, tra il 30 e il 50% nel 19,4% dei, mentre la carenza è tra l'11 e il 20% in un altro 21,8% dei casi. Per chi resta in servizio, il volume di lavoro aumenta nel 42,7% dei casi. Sono alcuni dei dati resi noti dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri, che ieri a Roma, nel corso di un incontro con istituzioni sanitarie e parlamentari hanno chiesto un'indagine parlamentare conoscitiva sudi