Trofeo Bolognesi le foto e la classifica

(Di martedì 2 luglio 2024) Firenze, 2 luglio 2024 – Il 21° Memorial Francorappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa e per chi ama immergersi nella bellezza artistica e storica del territorio. La gara si è svolta in un contesto unico: la Villa reale di Castello, la cui partenza al tramonto regala un'atmosfera davvero magica., leQuesto luogo, carico di fascino e cultura, fa da cornice perfetta per un evento che non è solo sportivo ma anche un omaggio alla tradizione e alla memoria. I partecipanti hanno avuto a disposizione percorsi differenziati, studiati per soddisfare le diverse esigenze degli atleti. Qui LAIl tracciato principale si estende per 7,7 chilometri, con un dislivello positivo di quasi 200 metri, una sfida avvincente per i podisti più allenati.