Tour de France 2024 Pogacar nuovo re del Galibier | Sono super felice

(Di martedì 2 luglio 2024) Valloire (Francia), 2 luglio- La prima spallata aldenon poteva che darla Tadej, che scatta sul chilometro finale dele doma una delle montagne storiche della Grande Boucle ma soprattutto il resto dei rivali, tornando in possesso della maglia gialla (a spese di Richard Carapaz) e stavolta senza l'intenzione di perderla. Le dichiarazioni diA parlare è la classifica generale, parziale sì ma già un'ottima fotografia di quanto visto in queste prime 4 tappe: Remco Evenepoel, forse la sorpresa più bella finora, è attardato di 45'', che diventano 50'' per Jonas Vingegaard. Insomma, la forbice è già bella ampia ma non ancora definitiva, come ovviamente sa anche, che però intanto si gode quanto raccolto oggi e, come confessato, di certo non per caso.