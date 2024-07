La Romania per tornare grande si è riaffidata a Iordanescu e Hagi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2024) Al minuto 72 della finale di Coppa dei Campioni del 1986, al posto del centrocampista centrale Balan, Emerich Jenei decise di far entrare un attempato trentaseienne, leggenda della Steaua Bucarest, 155 gol all’attivo. C’era un solo problema: quel centravanti non giocava una partita da due anni. E non per colpa degli infortuni, o delle scelte tecniche. Quel centravanti aveva smesso nel 1984 ed era diventato il vice di Jenei. Anche grazie a quella mossa, pensata per irretire il Barcellona, la Steaua si era arrampicata fino ai rigori, fino alla notte più bella della sua storia. Quel vice allenatore, ex centravanti, mossa a sorpresa inimmaginabile nel calcio odierno, era Anghel. Otto anni più tardi avrebbe consegnato allala miglior versione della sua Nazionale, quella vista durante Usa 1994: l’eliminazione, maturata solo ai rigori, contro la Svezia nei quarti di finale del Mondiale, dopo aver eliminato l’Argentina demaradonizzata agli ottavi e aver già messo in archivio lo scalpo della Colombia durante i gironi, aveva avuto il sapore della beffa.