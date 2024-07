I superbi che ora credono improvvisamente in Joe Hendry

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 2 luglio 2024) Nel 2016 la TNA prelevò dalla ROH le prestazioni di Mike Bennett facendolo divenire uno dei volti di punta del proprio mid-carding e generando su di esso un forte interesse dovuto in particolar modo alla sua nuova gimmick, “The Miracle”. Miracolo, una parola, un concetto in cui credere, ma più di ogni altra cosa un movimento per il quale Bennett si autoproclamò giustamente (a dir suo) salvatore della Total NonStop Action Wrestling. Il suo percorso non fu così malvagio, nella prima parte dell’anno rivalità di secondo piano per poi calcare la presa in piena estate con la vittoria del titolo X-Division, il contributo nella nascita di un momento storico e positivo come il debutto di Moose, la rivalità con EC3, per poi passare all’interno della faida con Cody Rhodes fino allo sfinimento dovuto a problematiche personali (le quali verranno fuori anni dopo) e al passaggio in WWE.