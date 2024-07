Harry Potter | Nuovo record per la saga letteraria!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 2 luglio 2024)continua ad infrangere! Questa volta ilè per la più alta cifra mai raggiunta per un oggetto legato alla celebre. Si tratta dell’illustrazione originale ad acquerello dalla copertina die la pietra filosofale, il primo dei sette libri della scrittrice J.K. Rowling. Si è infatti tenuta a New York, da Sotheby’s, l’asta che ha visto quattro sfidanti intenti ad accaparrarsi l’originale acquerello utilizzato nel 1997 come copertina del primo, fortunatissimo libro delladi. L’illustrazione in oggetto è partita da una base d’asta di 600.000 dollari, che è salita fino ad arrivare ad un prezzo finale di 1,9 milioni di dollari (1,7 milioni di euro). Thomas Taylor è l’artista che ha dipinto l’immagine che raffigurasul binario 9¾, in attesa del suo primo viaggio sull’Hogwarts Express.