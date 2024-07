Giulia De Lellis scenata a Tony Effe e dediche sospette? Che succede

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo lo scoop pubblicato sullo scorso numero del settimanale Chi, non si sta facendo altro che parlare del presunto flirt traDe(QUI tutti i dettagli). I due hanno avuto modo di incontrarsi pubblicamente al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che si è celebrato lo scorso 30 giugno. Alcuni invitati alla festa hanno riportato diverse segnalazioni sul loro conto, secondo le quali sembrerebbe che per tutta la serata non abbiano fatto altro che lanciarsi messaggi subliminali e non solo. C'è anche chi ha dichiarato di averli visti litigare a causa di unadi gelosia della De. Come se non bastasse, poi, i due pare si stiano lanciando anche dei messaggi subliminali mediante i social. Segnalazioni suDedi gelosia al matrimonio di Cecilia e Ignazio? TraDec'è davvero un flirt? Malgrado i due stiano cercando in tutti i modi di mantenere il riserbo sulla questione, delle notizie stanno comunque trapelando.