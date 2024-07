Crazy Taxi | Il nuovo gioco è Multiplayer e Open World

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 2 luglio 2024) Non è di certo una novità che SEGA stia lavorando ad unCraxy, tra le altre cose, ma in un recente evento ha colto l’occasione sia per mostrare alcuni minuti di Gameplay che per parlare del cambio di rotta del, che passa da un Gameplay tradizionale e Arcade, che tutti conosciamo e con il quale siamo cresciuti, ad un. Il prossimoCerto, l’uscita è ancora molto lontana, tuttavia è già possibile avere un piccolo assaggio di cosa attende i giocatori. Craxyper coloro che non lo conoscono, nasce come undiArcade, dove bisogna portare i vari passeggeri a destinazione entro il tempo limite, al fine di ottenere quanti più punti possibili, prima dello scadere complessivo del tempo.