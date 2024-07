Cavriglia asfaltatura in viale Caduti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – A conclusione dell’intervento di riqualificazione dell’area disono previsti, nel corso del mese di luglio, dei lavori di ripristino del manto stradale con conseguentedella strada. Per l’esecuzione degli stessi sarà necessario chiuderedeialla circolazione. Pertanto, al fine di consentire ai residenti di accedere alle proprie abitazioni e alle attività commerciali di proseguire la propria attività, è stato predisposto un cronoprogramma articolato in tre fasi: FASE 1 - Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio Chiusura al traffico del tratto dideidall’incrocio con Via dei Colli all’intersezione con Via del Minatore – metà carreggiata. Nei fine settimana è prevista la riapertura della circolazione deldeicon senso unico di marcia nella direzione da Via dei Colli verso la SP delle Miniere.