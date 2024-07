Carboni al Marsiglia non hanno dubbi! La situazione con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Valentinadorato dal. Il club francese, che dalla prossima stagione sarà allenato da Roberto De Zerbi, ha già allacciato i contatti con. TUTTI CONVINTI – Nessuno su Valentin: è un crack che alpiace e non poco. A confermarlo i colleghi francesi di FootMercato.com. Il, che nei giorni scorsi ha annunciato come nuovo allenatore l’italiano De Zerbi, ha deciso di puntare fortemente sul ragazzo del, adorato da tutta la dirigenza francese, a partire dal presidente Longoria e da Mehdi Benatia. Allacciati già i contatti cone con l’agente, anche se ancora non è stata presentata un’offerta concreta a Viale della Liberazione. Al momentosi trova negli States con la nazionale dell’Argentina per giocarsi la Copa America.