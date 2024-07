Camilla Suozzi la 14enne scomparsa scriveva al nonno morto | Vorrei solo un tuo abbraccio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Continuano senza sosta le ricerche di, lada più di una settimana dalla sua casa di Pianoro, nel Bolognese, dove vive con i genitori: l’ultima segnalazione, ritenuta attendibile, è quella di una signora che ha raccontato di averla avvistata in un bar di Bellaria Igea Marina, in Riviera, nel Riminese. A confermarlo è anche il sindaco Filippo Giorgetti, che ha spiegato di essere in prima linea al fianco delle forze dell’ordine. “Stiamo facendo il possibile per trovarla al più presto, perché sappiamo che non c’è tempo da perdere. Restiamo in contatto a ogni ora del giorno e con ogni mezzo a disposizione con tutti, albergatori compresi nella speranza di poterla trovare al più presto. Molti concittadini girano telefono alla mano e quando intravedono una ragazza bionda visualizzano subito la fotografia per sincerarsi che non sia lei”, racconta Giorgetti.