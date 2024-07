Trump può invocare l’immunità parziale per i fatti di Capitol Hill | cosa significa e le conseguenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Washington, 1 luglio 2024 – Donaldpuòper alcune delle azioni intraprese negli ultimi giorni del suo mandato presidenziale, nel gennaio del 2020. La Corte Suprema Usa, oggi ha emesso la sentenza relativa al processo per il cosiddetto ‘assalto a’, in cuideve rispondere dell’accusa di sovversione elettorale federale: all’ex presidente viene concessa la possibilità di appellarsi un’ immunità, cioè per i soli ‘atti ufficiali’, quelli presi nei suoi poteri costituzionali, mentreviene negata per gli ‘atti privati’. A decidere nello specifico dovranno essere tribunali di grado inferiore. E’ un successo per i legali diche potranno così allungare i tempi del procedimento, fino dopo novembre, mese delle elezioni presidenziali che vedono il tycoon candidato per lo schieramento repubblicano.