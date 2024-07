Pavia la tragedia del piccolo Munib | un momento di preghiera con l' imam aspettando il via libera per la sepoltura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 - Unaper il. Si sono ritrovati oggi, lunedì 1 luglio, alle 13.30, nel locale adibito a moschea in via San Giovannino, per undiper il bimbo di soli 18 mesi precipitato dal balcone dell'appartamento al quarto piano, in via Cascina Spelta, nel tardo pomeriggio di venerdì, morto nella nottata successiva in ospedale. Il padre Haider Mohamed Omar, 23enne del Sudan, che vive ada tre anni con la moglie Raiga Abaker Mohamed Boush, coetanea e connazionale, non ha ancora ottenuto il nulla osta per poter organizzare il rito funebre e la, che per la religione islamica andrebbe effettuata il prima possibile. "Questa mattina - riferisce il giovane genitore, visibilmente stanco e provato, accompagnato da amici connazionali - siamo andati prima in Questura, poi in Prefettura, poi in Tribunale e lì finalmente ci hanno detto che avevano fatto tutto, è tutto a posto, ma manca ancora il nulla osta, che speriamo di poter avere domani".