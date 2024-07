Ladispoli Gabriele Fargnoli nominato assessore | Sono orgoglioso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – L’Amministrazione comunale rende noto che questa mattina il sindaco Alessandro Grando haun nuovoin Giunta, si tratta dia cuistate assegnate le deleghe a Politiche sociali, Commercio e Attività Produttive. “Rivolgo a– ha commentato il sindaco Grando – un augurio di buon lavoro ecerto che insieme a tutta la Giunta e l’Amministrazione comunale lavorerà per il bene della città”. “veramente– ha affermato il neo– di accettare questo incarico e di contribuire in modo fattivo alla crescita di. Ringrazio il Sindaco Grando per la fiducia riposta in me”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.