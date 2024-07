La Corte Suprema degli Stati Uniti ha concesso una immunità parziale a Donald Trump

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Laha stabilito, con una sentenza storica, chenon può essere perseguito per azioni ufficiali compiute durante la sua presidenza, ma può esserlo per atti compiuti come privato cittadino. Questa decisione, che riconosce per la prima volta una forma dipresidenziale dalla prosecuzione penale, è stata presa con un voto di 6-3, con il parere di maggioranza scritto dal presidente dellaJohn G. Roberts, ma con il parere contrario dei tre giudici liberal. La sentenza dellaha annullato così la decisione di un tribunale inferiore che aveva respinto la richiesta didiriguardo alle accuse penali relative ai suoi tentativi di annullare la sconfitta elettorale del 2020 contro Joe Biden.