Film al cinema | le nuove uscite nel mese di luglio 2024

(Di lunedì 1 luglio 2024) Novità in arrivo nelle sale italiane! Ancheci porta nuovissime pellicole e anche graditi ritorni. Il 4, neiitaliani una metà tra il catastrofico e il Fantasy. “Acid”, prodotto in Francia e diretto da Just Philippot. Come si evince dal titolo, proprio di questo si tratta. Nubi di pioggia acida, devastanti per l’ambiente e per l’umanità; protagonista una adolescente quindicenne che si riunisce a causa di questo disastro con i genitori separati, alla ricerca di una soluzione per continuare a vivere. Sempre il 4, un graditissimo ritorno per chi ama idel passato. “La ciociara” interpretato magistralmente da Sophia Loren e diretto dal compianto Vittorio De Sica. Tratto dal romanzo di Moravia, racconta la storia di Cesira che gestisce un piccolo negozio di alimentari a Roma, ma quando gli alleati bombarderanno la capitale, la donna con la figlia si rifugerà nella sua terra d’origine: La Ciociaria.