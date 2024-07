Chechu e Ignazio la chimica e quel giocattolo fotografato per sbaglio | cronistoria di una passione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 1 luglio 2024)si amano e dopo sette anni di fidanzamento ieri sono convolati a nozze indi Prato. Dai tempi dell’armadio al Grande Fratello Vip epiedino dieto la tenda del Confessionale, lafra i due non si è mai sopita. Anzi. Nel 2019 è stata pure alimentata tramite unche i fan hanno scoperto per puro caso tramite una storia Instagram pubblicata da lui. Una storia ai tempi mai cancellata e addirittura rivendicata. “Quante coppie usano i giocattoli ma non lo dicono per pudore? Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e il piacere“, le parole di lei. “Non c’è niente di male non trovo nulla di anormale, noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema, ci dispiace per gli altri“, le parole di lui.