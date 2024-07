Biancaneve | il controverso remake live-action ha terminato le riprese

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 1 luglio 2024): ilhaleLo scorso ottobre abbiamo appreso che la Disney aveva ritardato di un anno ildia seguito di una serie infinita di titoli negativi da parte dei media tradizionali. Tuttavia, nel tentativo di tranquillizzare gli animi di coloro che erano arrabbiati per le presunte modifiche alla storia amata, lo studio ha condiviso una foto accurata del cartone animato della Principessa Disney di Rachel Zegler insieme ai Sette Nani. Purtroppo, la cosa si è ritorta contro, perché lo stato approssimativo degli effetti visivi è stato ridicolizzato e ha portato molti ad accusare lo studio di aver messo insieme l’immagine in fretta e furia. Perché? In precedenza avevamo sentito dire che non era prevista la presenza dei Sette Nani in, ma che il progetto era di concentrarsi su un gruppo di “Banditi” politicamente corretti.