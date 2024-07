Baseball Serie A | la Palfinger spazza via Senago nell’ultima trasferta della prima fase Poviglio pareggia con Modena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Già certapiazza nel proprio raggruppamento, e del conseguente approdo ai playoff scudetto, laReggio Emilia dimostra invece di non essere sazia evia. In terra lombarda, i cittadini si aggiudicano 9-3 il primo match piazzando ben 5 punti nel quarto inning e chiudendo, di fatti, la porta al tentativo di rimonta avversario. Tutto facile anche nella rivincita, con gli ospiti che vanno subito avanti di 4 lunghezze, mentre Madan concede le briciole agli attaccanti avversari, viatico al 8-0 finale.. Pareggio nel derby del Secchia per la Platform-Tmc, che impatta ae mantiene il terzo posto in classifica. Come spesso accaduto nel corsoregular season, gli uomini di Marchi cadono in gara-1 per poi rifarsi nella rivincita: la sfida pomeridiana, infatti, sono i padroni di casa ad avere la meglio col punteggio di 9-4, per poi rifarsi nella rivincita serale con un 5-0 che non ammette repliche, trascinati da ben 11 valide al confronto delle sole 6 concesse dal fuoriclasse caraibico Medina, che ha spento le velleità di doppietta modenese.