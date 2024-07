Affare a sorpresa | Manolas resta in Serie a colpo in difesa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 1 luglio 2024) Calciomercato: inA ci potrebbe essere il. Inc’è un elemento che potrebbe rimanere in Italia. La situazione Non è di primo pelo e c’è da dirlo e rimarcarlo. Ma a quanto pare inA si cercano dei difensori con esperienza. Tant’è che in queste ore si parla di Hummels e Varane, nemmeno loro così freschi, ma che potrebbero anche affacciarsi per la prima volta nel nostro campionato. Vedremo., ex Salernitana, potrebbe rimanere in A (Lapresse) – Ilveggente.itE dopo un paio di anni in Patria, lo scorso gennaio, è rientrato in Italia anche il greco. Non è andata benissimo la sua esperienza alla Salernitana, insieme ad un altro “vecchietto” che si chiama Boateng. Ma nonostante questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato che stanno circolando in questo momento, il difensore con un passato clamoroso alla Roma, autore di quel gol contro il Barcellona che completò una rimonta epica, potrebbe rimanere nel nostro campionato.