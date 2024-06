Vicenza sfondano il muro del garage della banca e tentano un furto Ma scappano senza rubare nulla prima dell’irruzione della Polizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Mattinata di tensione a, dove le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in una sedeCrédit Agricole per fermare un tentativo di rapina in seguito a un allarme scattato intorno alle 7 di domenica. L’edificio, nella zona ovestcittà, è stato circondato dai reparti speciali, mentre le strade circostanti sono state chiuse. Presente anche il questorecittà veneta, Dario Sallustio. Una volta entrati, però, gli agenti hanno avuto una sorpresa: nei localinon c’era più nessuno. In base a quanto ricostruito, infatti, gli aspiranti rapinatori si sono introdotti nella sede di Crédit Agricole sfondando ildi unsotterraneo dell’edificio, dopodiché si sono dileguati passando per lo stesso varco