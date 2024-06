Tour de France 2024 risultati e ordine d’arrivo prima tappa | Vauquelin trionfa a Bologna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) L’di arrivo con la classifica della secondadelde, che è proseguito con i 198,7 chilometri da Cesenatico a. La Grande Boucle è proseguita con un’altra giornata sul suolo italico, tutta in Emilia Romagna, che ha premiato il coraggio di uno dei fuggitivi, ovvero Kévin, vincitore grazie a un allungo decisivo sulla seconda ascesa del San Luca. Seconda posizione per Jonas Abrahamsen, poi Quentin Pacher. Il gruppo lascia spazio ai fuggitivi per quasi tutta la, poi nel finale è Tadej Pogacar che decide di iniziare lo show. Scatta sul San Luca, Vingegaard risponde e i due se ne vanno insieme negli ultimi dieci chilometri. Nulla da fare per tutti gli altri, da Roglic a Bardet, con quest’ultimo che perde la maglia gialla proprio nei confronti di Pogacar.