F1 Toto Wolff | Russell ha lavorato bene Abbiamo avuto fortuna ma queste sono le corse

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Non può che essere soddisfatto, Team Principal della Mercedes che oggi celebra una davvero inaspettata vittoria di Georgeal GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 andata in scena al Red Bull Ring di Spielberg. Un successo condizionato dal controverso contatto che ha coinvolto Max Verstappen e Lando Norris, fattore che ha fatto scivolare al quinto posto il Campione del Mondo e costretto al ritiro lo sconsolato britannico, al momento furioso con il collega.tuttavia è stato abile a farsi trovare pronto, così come sostenuto dain fase di commento: “George stava correndo in modo feroce ed habenissimo per farsi trovare a quella distanza – ha detto– Questa è una pista con la quale non siamo mai andati d’accordo; è scorrevole esempre faticato in curva 3, dove la macchina non girava mai e girava su tre ruote.