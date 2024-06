Pagelle Svizzera-Italia | Barella è un fantasma Scamacca irritante Si salva solo Donnarumma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Berlino, 29 giugno 2024 – È finita nel peggiore dei modi. L’viene umiliata dallae dice addio agli Europei. A Berlino finisce 2-0 per gli elvetici: le reti firmate da Freuler e Vargas., Spalletti: “Ora non siamo in grado di fare di più. Responsabilità mie, parlerò con Gravina” Ledell’7,5 Intercetta con la manona un destro di Embolo, poi con un balzo felino manda sul palo una conclusione di Rieder. È sempre il migliore, senza di lui saremmo andati a casa molto prima. DI LORENZO 4 Sarà pure il “figlioccio” di Spalletti che lo schiera sempre titolare, ma tenerlo in campo in queste condizioni vuol dire regalare un giocatore agli avversari. Vargas un altro incubo, peggio di Williams. MANCINI 4,5 Sfortunata e forse decisiva la deviazione sul tiro di Freuler, ma anche per lui è una serata di sofferenza con maglie rosse che sbucano da tutte le parti e lo prendono in velocità.