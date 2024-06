LIVE MotoGP GP Olanda 2024 in DIRETTA | tra poco le prove libere ad Assen ci si prepara alle qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.06 Tanto pubblico già ad, sarà uno spettacolo. Keep up to speed with everything using our #VideoPass free trial https://t.co/tqy6mZ6Oib An important setup session is about to begin in #FP2 #DutchGP https://t.co/mdG1bSxn4v —(@) June 29,10.03 Ieri Martin ha avuto qualche problema con l’anteriore e lo dovrà risolvere soprattutto nell’ottica della Sprint Race. 10.00 Per il momento il sole è padrone ade le condizioni dovrebbero essere asciutte per tutta la giornata. 09.57 Ricordiamo anche i piloti in attività con pole position ad: 1 – ESPARGARO’ Aleix (ESP) {2014} 1 – ZARCO Johann (FRA) {2017} 1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2018} 1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019} 1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2021} 1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022} 1 – BEZZECCHI Marco (ITA) {2023} 09.