Linda Virginia Lucrezia | le tre ragazze del liceo di Venezia e l’orale ribelle alla maturità Hanno preso 2 ma sono tutte promosse

(Di venerdì 28 giugno 2024) La commissione d’esame per laclassica alFoscarini dinon ha fatto, apparentemente, una piega. Ha applicato i criteri di valutazione che si adoperano nei confronti di uno studente che fa scena muta al, il che accade piuttosto di rado e, di solito, viene compensato tenendo conto dello stato emotivo del maturando. In questo caso, però, il silenzio era voluto, come reazione di fronte ad un voto negativo nella prova di greco, che è stato ritenuto offensivo, umiliante, anche perché non teneva conto del percorso scolastico di cinque anni. Tredel Foscarini diavevano rifiutato di sostenere la prova orale, motivando ciascuna il proprio silenzio con la lettura di uno scritto che fotografava e denunciava il disagio nei confronti dell’istituzione scolastica, esploso nel momento in cui erano stati affissi i tabelloni, con i voti della prova di greco.