(Di venerdì 28 giugno 2024) Ildelha messo gli occhi su: la storicaestiva di Silvioa Porto Rotondo, in Sardegna, potrebbe entrare a far parte dell’enorme patrimonio di Hassanal Bolkian, 77 anni, l’uomo al vertice della monarchia assoluta islamica che governa l’isola del Borneo. Ladi 4500 metri quadri, con 126 stanze e un parco di 120 ettari, è stata messa in vendita dopo la morte del fondatore di Forza Italia, al prezzo di cinquecento milioni di euro. L’enorme somma però non è in grado di impensierire il, proprietario – tra le altre cose – di 452 Ferrari, cinquecento Rolls Royce e decine di modelli unici per un totale di settemila veicoli, dal valore complessivo di cinque miliardi di dollari. Secondo alcune indiscrezioni, Bolkian ha già fatto undi persona a, probabilmente durante la crociera per le nozze di suo figlio Adbul Mateen, che ha voluto fare il giro del Mediterraneo, affacciandosi anche sulla Sardegna, in compagnia della sposa e di una ristretta e selezionata cerchia di invitati.