L’incidente di Scansano Mattia appena maggiorenne Leonardo giovane padre | ancora tragedia sulle strade

(Di lunedì 3 giugno 2024)(Grosseto), 3 giugno 2024 – Abitavano all’interno dello stesso comune, anche se in frazioni diverse, avevano la stessa passione per le moto e ieri mattina avevano avuto anche la stessa idea: quella di uscire a fare un giro alla loro guida. E intorno alle 9.30 il loro percorso si è incrociato segnando anche lo stesso destino: le loro vite si sono fermate lì, su quella strada dove le moto di sono scontrate frontalmente. La strada è la "Sp 159", la "Scansanese", perché dalle porte della città di Grosseto conduce fino a, zona epicentro della produzione di Morellino. In realtà i suoi 53 chilometri complessivi le fanno coprire la distanza fino a Manciano, ma è un dettaglio, perché è fino al paese del vino che quel nastro di asfalto ha un fascino particolare per i motociclisti.