Born to Dance lo spettacolo di danza delle allieve del Dopo lavoro ferroviario

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 – Ledel(DLF) di Arezzo non vedono l’ora di tornare ad esibirsi perché amano esprimersi ballando, in continua sfida con loro stesse per migliorare e per dare sempre qualcosa in più. Maggio è stato un mese di intense prove. Il saggio dirappresenta per lel’occasione di assaporare il piacere dire le loro coreografie in scena, davanti al pubblico.toè il titolo dellodiche ledel DLF presenteranno giovedì 6 giugno 2024 alle ore 20.00 presso il Teatro Comunale Pietro Aretino in via Bicchieraia, 52 ad Arezzo con ingresso libero e gratuito. Che cosa c’è dietro le due ore di magia che concludono un anno didella scuola diDLF di Arezzo? Innanzitutto, due bravissime coreografe, Elena e Prem, capaci di trasmettere alle loro ballerine tecnica e disciplina, oltre che vitalità e gioia di ballare.