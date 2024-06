Attacco alla Russia con missili Usa la guerra adesso è cambiata davvero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’Ucraina ha sferrato un colpo devastanteutilizzando iHimars, recentemente autorizzati dagli Stati Uniti. In un’operazione che segna una svolta cruciale nel conflitto, sono stati distrutti sofisticati sistemi aerei russi S-300/400 a soli 18 chilometri da Belgorod. Questorappresenta, con ogni probabilità, il primo utilizzo ufficiale degli Himars sul territorio russo, dopo l’approvazione non solo degli USA, ma anche di Regno Unito, Francia e Germania. Un sostegno internazionale che ha visto esclusa l’Italia di Giorgia Meloni. Le immagini diffuse dal canale Telegram “Dossier Spy” mostrano chiaramente una batteria di difesa aerea russa ridotta in macerie, con due lanciatori e diversi veicoli ausiliari completamente distrutti.