Ancora disperso il terzo ragazzo travolto nel Natisone il maltempo complica le ricerche Dubbi sui soccorsi il governo chiede chiarimenti

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non èstato trovato Cristian Casian Molnar, l’ultimo dei tre ragazzi travolti dalla corrente del fiumea Premiariacco, in provincia di Udine. Ieri, domenica 2 giugno, sono stati recuperati i corpi di Bianca Doros, 23 anni, e Patrizia Cormos, 20 anni. Del 25enne, però, non c’ètraccia. Colpa anche del, che hato le. I vigili del fuoco hanno ripreso ad operare sul posto anche con una squadra di sommozzatori, i volontari della Protezione civile e altri soccorritori. A facilitare il ritrovamento dei corpi delle due ragazze era stato l’abbassamento del livello del fiume, che dopo le piogge delle scorse ore si è rialzato. «Quarto giorno di, sono tutti qui, non si molla, portiamo a casa Cristian», ha scritto sui social Michele De Sabata, sindaco di Premariacco.