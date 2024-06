Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 2 giugno 2024)DEL 2 GIUGNOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAOGGI 2 GIUGNO NUMEROSI GLI EVENTI SUL TERRITORIO PER LE CELEBRAZIONI DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA: ASI SVOLGERA’ LA TRADIZIONALE CERIMONIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA, E LA SFILATA DELLE FRECCE TRICOLORI; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS IN PIAZZA VENEZIA E NELL’AREA CIRCOSTANTE; SEMPRE PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO, A LATINA FINO ALLE 15.00 ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN VIA CARDUCCI E IN VIA DIAZ, MENTRE AD ANZIO E’ PREVISTA UNA CERIMONIA PRESSO IL MONUMENTO AI CADUTI IN PIAZZA GARIBALDI: PER L’INTERA MATTINATA ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLA STESSA PIAZZA GARIBALDI, IN PIAZZA BATTISTI E IN RIVIERA ZANARDELLI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.