Roland Garros 2024 day 8 | Sinner risolve l’enigma Moutet niente impresa per Arnaldi e Cocciaretto

(Di domenica 2 giugno 2024) Tanta Italia nel day 8 delma una sola vittoria. Poco male perché era quanto ci si aspettava ed il bilancio nel complesso è abbastanza positivo. La nota più lieta è come al solito Jannik, che ha superato in quattro set il beniamino di casa Corentine si è qualificato per i quarti di finale. Lo ha fatto però in maniera atipica visto che il match si è aperto con un clamoroso 6-2 in favore del francese, che poteva essere addirittura un 6-0. Non è chiaro se il primo set sia stata un’allucinazione collettiva o meno; fatto sta che non appenaha preso le misure del suo avversario ha dato vita alla rimonta e si è imposto in quattro comodi set, senza sprecare neppure troppe energie. A testimoniare di come si sia trattato di un match a due facce, basti pensare cheha vinto lo stesso numero di giochi nel primo set (6) che nei restanti (3).