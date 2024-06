Napoli la Curva A contro Giuffredi | Vuoi dar via il nostro capitano Pezzo di m**

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024), la: “dar via ildi me**da” Clima caldo adopo le recenti dichiarazioni dell’agentesu Di Lorenzo. Per la tifoseria l’agente vuole portarselo via. LaA non ci sta e ha esposto uno striscionel’agente: “Ma quale napoletano,dar via ildi me**da -A“. Striscione della. In tutta questa situazione ci sta perdendo solo lui. pic.twitter.com/EBuG7Djadw — Alessandro Robustelli (@AlessandroRobu6) June 1, 2024, le parole disu Di Lorenzo Mario, agente di Di Lorenzo, è intervenuto a Tv Play annunciando quello di cui avevamo già scritto la settimana scorsa, l’addio a fine stagione di Giovanni Di Lorenzo: «Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni.