Movente politico militante di FdI aggredito | seguito e picchiato all' autogrill

(Di domenica 2 giugno 2024) Un clima di odio che si traduce in episodi inaccettabili, come l'aggressione di un giovanedi Fratelli d'Italia in un. "Quel ragazzo era una furia. Mi ha sorpreso alle spalle mentre stavo per entrare in bagno, ha iniziato a colpirmi con tutta una serie di pugni alla nuca e al volto. Mi tirava i pugni e mi spostava il braccio con cui tentavo di parare i colpi. È stato terribile, ho avuto davvero paura", ha detto all'Adnkronos è Federico,23enne di FdIieri all'di Montepulciano, sull'autostrada che da Roma - dove era stato alla chiusura della campagna elettorale del partito - lo stava riportando a Bologna, dove abita. Medicato nell'ospedale del capoluogo emiliano, il ragazzo è stato refertato con una prognosi di sette giorni per un trauma cranico.