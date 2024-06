MotoGP cosa simboleggia l’esultanza di Bagnaia al Mugello con musicisti e chitarre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Francescoha voluto festeggiare in maniera originale la vittoria ottenuta nel GP d’Italia. Dopo aver trionfato sul circuito del, il due volte Campione del Mondo si è goduto il giro d’onore e si è fermato dove stazionava il suo fan-club, davanti a una curva gremita di tifosi del fuoriclasse piemontese. Una volta sceso dalla Ducati, per l’occasione con la livrea azzurra, il ribattezzato Pecco si è dato alla pazza gioia. Ad abbracciarlo in primis c’erano alcuni sostenitori che indossavano le parrucche dei Kiss, lo storico gruppo musicale statunitense particolarmente gradito al centauro italiano. Francescoha imbracciato una chitarra e ha fatto finta di suonare di fronte al proprio pubblico. Si è trattato di un nuovo omaggio alla banda americana, a cui aveva già dedicato il casco ricevendo il ringraziamento degli artisti sui social.