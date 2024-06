Matilde Brandi sbotta contro la produzione de L’Isola | Ora si vedrà tutto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 2 giugno 2024) Clima teso alla semifinale dedei Famosi eper colpa di una prova. Alvina Verecondi Scortecci esi sono sfidate all’orologio onduregno, la vincitrice sarebbe andata dritta in finale, mentre la sconfitta al televoto flash con Edoardo Franco. Durante il gioco Vladimir Luxuria ha avvertito la ballerina: “Attenta, sistemati il reggisen0”. Pochi minuti dopo la naufraga èta ed ha mollato la presa: “Vabbè basta io non posso stare qui confuori“. Il gioco prevede tre manche, ma la concorrente dopo la prima sconfitta non è sembrata intenzionata a continuare: “Mollo, no, io non lo faccio più. Avevofuori. Io non lo faccio, mi dispiace”.lae anche Edoardo Stoppa. La naufraga si è lamentata per il “wardrobe malfunction” e subito dopo se l’è presa con Edoardo Stoppa.