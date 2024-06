Fonte : ilgiorno di 2 giu 2024

Tra pochissimo, entro massimo un paio di mesi, saremo in grado di avere sotto controllo altri 300mila cubi che si aggiungeranno ai 250. "Quest’opera, che ha consumato quattro ettari di parco - ha detto l’assessora Elena Grandi -, è stata lo spunto per il Parco Nord per inglobare nuove aree e per creare nuove zone di parco, con la sua solita passione: a ciò si aggiungono tutta una serie di opere di compensazione previste, di piantumazionei.

La vasca del Seveso Parco e pista ciclabile | Esondazioni evitate e zona più vivibile