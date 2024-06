Patty Pravo madrina del Boomerang Rewind Festival 2024 un pensiero stupendo che diventa realtà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Fano, 1 giugno– Nicoletta Strambelli, in arte, sarà la special guest dell’evento dedicato ai gloriosi anni ‘80 e ‘90. L’artista veneta sarà a Fano il 21 giugno per il taglio del nastro e per cantare alcuni dei successi che l’hanno resa celebre. L’artista arriva a Fano, nel ruolo didella terza edizione del‘80-’90.riceve lo scettro da Cristina D’Avena, che funel 2023, e con cui l’artista veneta ha realizzato nel 2018 un featuring cantando La Canzone dei Puffi, innalzando ancora di più il livello di una manifestazione che anche in questa edizione si prepara all’ennesimo sold out. Sagre nelle Marche a giugno: cosa fare Il taglio del nastro è previsto per le 19 sul palco principale in Largo Seneca, ribattezzato StageOne, dove successivamente canterà alcuni dei suoi brani più famosi tra cui “E Dimmi che non Vuoi Morire”, pezzo scritto per lei nel 1997 da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.