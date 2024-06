Infopoint di largo Fiorillo Nuova vita per il ’fungo’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Informazioni, proposte d’escursione e di visita del territorio: sono tanti i servizi a favore dei turisti realizzati dal point promosso da Cna, Confcommercio e Confesercenti in. "Abbiamo riorganizzato il point con grafiche più comprensibili e accattivanti – commentano Valentina Figoli per Cna, Alessandro Corsini per Confcommercio e Fabrizio Capellini Confesercenti –. Si tratta di un investimento che vogliamo far crescere nel corso del tempo. Che vede impegnata al momento una persona per 30 ore settimanali dalle ore 9 alle 13. L’iniziativa nasce dalla capacità concreta di collaborazione tra le associazioni e il risultato ne sottolinea l’importanza. I turisti possono trovare risposte e informazioni e ricevere anche suggestioni e proposte di visita soprattutto in relazione alle escursioni nautiche nel Golfo".